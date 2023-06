PALMITO DEL VERDE, Escuinapa._ A Tania Paloma la buscaron en casa, le llamaron a su celular y no respondió, no pasó el tramo de carretera donde se la había encontrado un ex alumno del CET del Mar y su ausencia empezó a ser notable mucho más este día... La joven maestra originaria de San Blas Nayarit llegó hace quizá siete u ocho años al CET del Mar Teacapán como maestra de Administración, donde educó a decenas de alumnos de la zona del Valle y después llegó la oportunidad de ser la Jefa de Departamento en Servicios Escolares. Sus compañeros llegaron al sitio donde se les dijo había un percance carretero, pues ya habían buscado en su casa a la maestra que llegó a vivir a Teacapán y no la encontraron. “Ya fuimos a su casa en Teacapán, el carro ya no estaba, le empezamos a marcar y marcar y ella no contesta, no está en ningún lado, los viernes es el día que se iba a su casa en Nayarit y regresa todos los domingos en la tardecita”, expresa Jesús, uno de sus compañeros.

El vehículo incendiado coincide con las características de la unidad que ella maneja, pero no pueden aceptarlo, aunque ella no responda las llamadas y no esté en su casa, habrá algo que quizá les diga que ella no está ahí en ese vehículo calcinado. “Una parte del personal andábamos en Mazatlán, en los Juegos InterCetmar, algunos nos venimos, un ex alumno nos dijo que él iba pasando el Rancho de Los Caballos y se la encontró adelante, pero a ella ya no la vieron, ya no la encontramos en ningún lado, las placas son de Nayarit, nos dicen que la fallecida es femenina, joven”, dicen apesadumbrados.