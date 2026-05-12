$!Cabildo de Elota aprueba terreno para base de la Guardia Nacional

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región y mejorar la vigilancia en las carreteras, el Cabildo de Elota aprobó por unanimidad la adquisición de un terreno que será donado a la Guardia Nacional División Caminos para la construcción de su nueva base operativa.
La gestión, impulsada por el Alcalde, Richard Millán Vázquez en coordinación con el Gobierno del Estado, busca brindar instalaciones dignas al personal y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias en las vías de comunicación.
Durante la sesión, el primer edil aclaró que la compra del predio no representará un gasto para las finanzas municipales, ya que los recursos fueron proporcionados íntegramente por el Gobierno del Estado.
“Este terreno no le va a costar absolutamente nada al municipio, el dinero ya lo transfirió el Estado, ya lo tenemos nosotros”, puntualizó Millán Vázquez.
Destacó que el predio se ubicará a un costado de las actuales instalaciones que ocupa la corporación.
Por su parte, el Capitán Primero Anselmo García Juárez, titular de la División Caminos en la zona, explicó que contar con un espacio propio es una necesidad urgente, debido a que actualmente operan en instalaciones rentadas.
García Juárez señaló que una base propia no solo mejorará las condiciones laborales de los elementos, sino que permitirá ampliar la capacidad de atención y vigilancia.
Una vez que se formalice la donación del terreno por parte del Ayuntamiento, los trabajos de edificación no se harán esperar. Según se informó, la Secretaría de la Defensa Nacional ya cuenta con el presupuesto asignado para la obra.
Se estima que los trabajos de contratación y construcción den inicio en un plazo de aproximadamente 15 días posteriores a la entrega legal del predio.
Con esta nueva infraestructura, se espera un reforzamiento significativo de la presencia federal en el municipio de Elota.