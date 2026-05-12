$!Cabildo de Elota aprueba terreno para base de la Guardia Nacional

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región y mejorar la vigilancia en las carreteras, el Cabildo de Elota aprobó por unanimidad la adquisición de un terreno que será donado a la Guardia Nacional División Caminos para la construcción de su nueva base operativa.

La gestión, impulsada por el Alcalde, Richard Millán Vázquez en coordinación con el Gobierno del Estado, busca brindar instalaciones dignas al personal y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias en las vías de comunicación.

Durante la sesión, el primer edil aclaró que la compra del predio no representará un gasto para las finanzas municipales, ya que los recursos fueron proporcionados íntegramente por el Gobierno del Estado.