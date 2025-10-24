$!Cabildo de Escuinapa aprueba nuevo fraccionamiento y exige respeto a funcionarios

ESCUINAPA._ El Cabildo de Escuinapa aprobó la construcción del conjunto habitacional “Las Palomas”, a la vez que pidió respeto de funcionarios que, señalaron regidores, muchas veces los ignoran.

El expediente del fraccionamiento fue revisado por la Comisión de Obras Públicas, algo que forma parte de sus responsabilidades, indicó el regidor Guadalupe Palomares Fausto.

Los ediles solicitaron que los temas sean tratados en la totalidad de las comisiones, pues todos deben estar enterados de estos procesos.

“Pero realmente la mayoría no conocemos este proyecto, muchos no conocemos, no solo es votar por votar... no es que queramos una ganancia, como dice el regidor Guadalupe Palomares”, dijo Teodosio Fausto García, edil del Partido del Trabajo.

Obras Públicas debe informar, no estar solo presente en Cabildo cuando se trata de dar aprobación a algun proyecto. Se debe tener comunicación con el Cabildo, se les tiene que considerar como parte de la autoridad, manifestó.

“Porque aquí ningún director, ningún funcionario es autónomo, aquí los votamos. Creo que debe haber comunicado, una buena relación con funcionarios con el Cabildo”, dijo.

El regidor del Partido Acción Nacional, Eleazar Pacheco Polanco, indicó que como parte de una comisión deben ser invitados a participar en las mesas de trabajo, para enterarse de los asuntos.