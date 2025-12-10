Cabildo de Escuinapa aprueba solicitar adelanto de participaciones de hasta $10 millones

ESCUINAPA._ El Cabildo aprobó un préstamo a cuenta de participaciones de hasta 10 millones de pesos, por lo que están a la espera del recurso, informó el Tesorero Municipal, José Trinidad Ibarra Martínez.

“El viernes (pasado) el Cabildo avaló (el préstamo), les dimos una explicación en que sería aplicado ese recurso, el día de ayer ya fue llevado el punto de acuerdo a la Secretaría de Administración y Finanzas y estamos esperando la respuesta”, explicó.

Esperan que la respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas se dé esta semana, pues les informaron que podría ser del 8 al 12 de diciembre.

El tope que se ponen como préstamo o apoyo es de 10 millones de pesos pero puede ser menos, precisó.

Hasta que se les entregue el recurso, dijo, sabrán cuánto será el descuento que se les hará de las participaciones del 2026 y el tiempo en que se pagará.

Ibarra Martínez indicó que se trata de un recurso que servirá principalmente para el pago de nóminas, para estar al corriente, pues de momento se deben estas, además de abono a CFE por parte de Jumapae que adeuda este pago de energía.

En salarios hay tres semanas pendientes, una quincena, casi también la otra pero esperan poder pagar con ese préstamo que se les hará a cuenta de participaciones.

El recurso para el pago de aguinaldos se daría el día 12, en cuanto llegue se empezará a dispersar, precisó el funcionario.