$!Cabildo de Escuinapa avala a Cristian Huerta como Oficial Mayor

ESCUINAPA._ Cristian Huerta Prado fue propuesto por el Alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, como Oficial Mayor, un mes después de haber tomado la decisión primeramente de manera unilateral.

En sesión de Cabildo es viernes, el Presidente Municipal decidió proponer al funcionario, lo que fue aprobado por siete votos a favor y dos abstenciones de los regidores del PAN. Eleazar Pacheco Polanco; y del PRI, Celia Sarabia Abrajan.