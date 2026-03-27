Cabildo de Escuinapa niega ser aval de Jumapae para crédito, pero aprueba nueva dirección

ESCUINAPA._ Entre acusaciones de regidores de campañas políticas anticipadas, así como la contradicción del uso de recursos financieros, se realizó la segunda sesión ordinaria del mes.

En esta el Cabildo aprobó por mayoría la creación de una nueva Dirección de Educación y negó ser aval de la Jumapae en un crédito de 10 millones de pesos para atender su situación financiera, argumentando la falta de recursos públicos.

El punto de retomar la desvinculación de la coordinación de Educación de Atención Ciudadana para hacerla Dirección fue solicitado por el Regidor del PT Teodosio Fausto García, para que se considerara en el orden del día, lo que provocó el primer debate, dado que el punto ya se había señalado en una sesión anterior y no pasó dado que no había mayoría calificada.

“La educación es primordial para todo el mundo y somos el único municipio del Estado de Sinaloa que no tiene Dirección de Educación... solicito que se retomé el punto de la sesión pasada, tendiente a la creación de la Dirección de Educación”, dijo el Regidor.

Después de que por mayoría de regidores se logró adicionar el punto a la sesión, la discusión prosiguió durante la discusión del tema.

El Regidor del PAN, Eleazar Pacheco Polanco, indicó que mientras se solicita un préstamo para Jumapae y se niega, se pide una nueva dirección sin tener un recurso asignado sobre los costos de una nueva dependencia.

“Jumapae necesita apoyo de nosotros para poder sanear y todos votaron en contra a excepción de dos compañeros, argumentan la realidad del Municipio que no contamos con recursos, se adeudan ya dos quincenas, no hay pago para proveedores, no alcanza a pagarse nómina, no hay pagos para gastos médicos y vuelven a establecer petición de una dirección nueva”, dijo.

Se desconoce cuánto costará está nueva Dirección y lo que los ciudadanos señalan es que si no hay obra pública, si no alcanza el dinero en el Ayuntamiento, expuso, cómo se piensa en crear nuevas direcciones y esta fue la postura para negar el apoyo como aval a la Jumapae para un crédito.

El Regidor Francisco Coronado Barajas indicó que lo que piden es que se aclaren los recursos, cómo se va a incrementar la nómina con una nueva dependencia, no hay quien explique esto pero si se pide que se forme una nueva dependencia.

“Por ahí afuera se anda corriendo gente porque no hay lana y acá adentro se está formando una nueva dirección y no se nos aclara el recurso tampoco, esto debe tener seriedad para un Municipio que está amolado”, dijo Coronado Barajas.

El tema del agua, indicó, es fundamental y les atañe, es lo que no debieron haberse olvidado al momento de tratar el tema, precisó.

El Regidor del PT Teodosio Fausto García indicó que no hay más recursos para erogar, pues se tendrá el mismo personal, hasta el próximo año es cuando se verán esos gastos, cuando se discuta el Presupuesto de Egresos, no este año.

“Qué raro que este año se esté oponiendo, ya estás en campaña (Eleazar), te digo aquí de frente, todos los municipios tienen una dirección, no es posible que Escuinapa no, es necesario esa dirección, en tu campaña presidencial que no creo que llegues, porque no alcanzaste a ajustar una planilla”, le dijo el Regidor Guadalupe Palomares Fausto al Regidor Eleazar Pacheco

Después de una discusión de más de dos horas, a favor de apoyar ser aval para Jumapae en un préstamo de 10 millones de pesos para el pago de laudos, CFE y convenios diversos sólo fue votada a favor por los regidores del Pan Eleazar Pacheco Polanco, del Partido Verde Lucia Oceguera Burquez y del PT Francisco Coronado Barajas, mismos que votaron en contra de la nueva dirección de educación.