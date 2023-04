ESCUINAPA._ El presupuesto de 276 mil pesos para la celebración del Día del niño fue llevado a mesa de análisis por el Cabildo, debido a que consideraron no había argumentos suficientes para una aprobación inmediata de un monto alto.

“Una presentación no es suficiente para este punto, estamos hablando de recursos y es de lo que adolece el municipio”, dijo la regidora del PAS Jazhel Acosta Alemán.

El punto carecía de un desglose de costos y del presupuesto asignado para la celebración, por lo que era un tema incompleto para votarse de manera inmediata, señaló.

La regidora Dulce Virginia Osuna Crespo secundó la observación, pues indicó que no se tenían en consideración costo de dulces, de regalos, postres o lo que se fuera a entregar a los niños.

El Secretario del Ayuntamiento Luis Alfonso Torres Medina indicó que este era un tema meramente informativo, pues el presupuesto estaba designado en el proyecto de presupuesto de egresos que se aprobó en diciembre pasado.

“Si fuera informativo, me parece extraño que entre en orden del día, necesitamos información para poder aprobar, necesitamos sentarnos a analizar”, replico Acosta Alemán.

Los gastos de celebraciones siempre se ponen a consideración de Cabildo, con excepción del año pasado en que no se consideró, manifestó y es algo que cuestiono ese año la regidora Osuna Crespo quien estuvo hace 5 años como titular de la Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación Educativa.

“Considero que no podemos venir a votar un cheque en blanco, que sea la primera y ultima vez que no vengan detalles de que paso, no podemos venir a votar cosas, cuando estamos viniendo a hablar de un recurso, parece simple la celebración del día del niño pero no podemos darnos lujos”, dijo la regidora de Movimiento Ciudadano, Ximena Moreno Sánchez.

Al entregarles la Directora de Atención Ciudadana y Vinculación Educativa Socorro Rivera Rivera el presupuesto de 276 mil pesos, la regidora Dulce Virginia Osuna Crespo manifestó que era el doble de lo que ella ejerció hace 5 años.

Al señalar a diferencia del año pasado que se entregaron 10 mil bolsas de dulces, este año se consideraban 6 mil a 15 pesos, por un monto de 105 mil pesos, las regidoras aclararon que no eran 6 mil, sino 7 mil las que se estaban presupuestando.

Se considero un gasto de 50 mil en bicicletas, a 1 mil pesos cada una por un descuento de Mueblería Valdez, estas serán repartidas en comunidades y la cabecera municipal; Gastos en pizza, aguas frescas, un animador, un payaso y un grupo de botargas, se informó.

El tema no fue aprobado en lo inmediato pues pidieron a la Alcaldesa, Blanca Estela García Sánchez, que lo turnara a comisión de regidores para evaluar nuevamente los números, lo cual fue aprobado para que se cite a sesión extraordinaria para votar este punto, con modificaciones.