Cabildo de Rosario aprobó un Presupuesto de Egresos por $293 millones para el 2026

EL ROSARIO._ Con un incremento del 2.68 por ciento en comparación con el presupuesto autorizado para el año 2025, el Cabildo Municipal aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 por la cantidad de 293 millones 338 mil 260 pesos.

Sesión la cual tuvo lugar a las 14:00 horas en las instalaciones del Cabildo Municipal, una vez que se declaró que existía quórum legal y se diera la explicación de motivos la propuesta se aprobó por unanimidad.

Fue durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo y última del año, donde la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, señaló que en el presupuesto aprobado se priorizaron temas como servicios públicos, obra pública y reforzar acciones en materia de seguridad pública.

Destacó, además la primer edil, que este presupuesto fue elaborado bajo criterios de responsabilidad financiera, planeación estratégica y atención a las principales necesidades de la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral del municipio.

Puntualizó que el aumento viene reflejado en los Fondos Federales de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) que tienen que ver con la realización de obras y la atención en temas de seguridad pública.

Valdez Aguilar sostuvo que al aprobar el Cabildo refrenda su compromiso de ejercer los recursos públicos con transparencia, eficiencia y enfoque social.

Así también garantizando que cada peso invertido se traduzca en beneficios reales para la comunidad.