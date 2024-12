$!Cabildo de Rosario aprueba presupuesto de egresos 2025

Por su parte la Regidora Rosa María Ruiz, señaló que en repetidas ocasiones ha pedido que se entregue la información en tiempo y forma, al referir que la requiere impresa para poder trabajar y dado una condición de salud.

“Considero que este Cabildo y este Ayuntamiento, no está escondiendo nada como para poder entregar la documentación y yo poder trabajar aquí sin estar lastimándome mi vista en una pantalla... Está bien mi condición es mi condición pero la obligación de la Secretaria es entregarnos la documentación en tiempo y forma para poderla revisar”, sostuvo.

Destacó además, que solicitó al Tesorero Municipal Sergio Valente Domínguez Noriega el soporte para el presupuesto de egresos para determinar qué rubros son y quienes los integran, pero no se entregó.

“Mi voto me adelanto será en contra, no por querer ser una traba en la operación municipal que ya lo he mencionado antes, ni por un capricho sino por ser congruente con la población del Rosario que no quiere un cuerpo de regidores que sea levanta dedos y dejen su función principal que es velar y exigir un ejercicio transparente, honesto, eficiente”, aseveró la edil del PAN.

Ana Gabriela López, exigió que en lo sucesivo cualquier tema del ejercicio de recursos sea socializado con tiempo con el cuerpo de regidores, pues sostuvo que en el presupuesto no hay eficiencia en el gasto, falta de austeridad y no se contemplan necesidades prioritarias.

“Es sumamente lamentable que no se nos proporcione a los regidores con suficiente tiempo de antelación para su revisión y en su caso enriquecimiento del proyecto del presupuesto de egresos 2025, ya que se nos acaba de entregar la información por escrito hace apenas unos minutos”, afirmó.

La edil, enfatizó que a simple vista el informe entregado carece de relaciones analíticas por lo menos de las cuentas más significativas como es Servicios Personales.

“Hacerlo, como lo está haciendo esta administración municipal, no permite verificar si este presupuesto está alineado a las necesidades del municipio, no hay transparencia; por lo que podemos inferir que no hay eficiencia en el ejercicio del gasto, ni de austeridad”, denunció.

López, señaló que todo esto indica la falta de respeto de parte de la autoridad hacia el cuerpo de regidores.

Debido a los señalamientos de sus homónimas, el regidor Víctor Manuel Cruz, recalcó que en reunión previa se brindó la información.

“Ayer tuvimos una reunión donde estuvo el Tesorero aquí explicando claramente cómo se iba desglosar el presupuesto de egresos. Tuvieron la oportunidad, de hecho le preguntaron cada una de ustedes a él cada detalle, hicieron sus preguntas, se las respondió. Yo no sé porqué tienen esa posición de decir que no está nada claro”, expuso.

La regidora Alondra Carolina Iribe Osuna, aseguró en reunión previa los representantes de cada partido para conocer a detalle el presupuesto.

“Son dos días que tuvieron para aclarar cualquier duda, para hacer cualquier pregunta, pero pues igual están en todo su derecho si no están de acuerdo adelante; pero creo que las dudas por lo mismo se hicieron estas previas reuniones para aclararlas y así poder llevar de una manera más sencilla este cabildo”, manifestó la edil morenista.

Ante los comentarios de sus pares, Ana Gabriela López, respondió que en la primer reunión de concertación no se brindó información y durante el encuentro informativo quedaron varias lagunas por lo que se optó el hacerlo público en la sesión.

Previo al cierre de la sesión, el Síndico Procurador Virgilio Sánchez Sarmiento, externó su admiración a la Alcaldesa Claudia Valdez y el Tesorero Sergio Valente Domínguez Noriega, al tiempo que refirió que la negativa de las regidoras es por temas políticos.

“Yo vengo de la administración pasada, junto con ellos, los compañeros regidores que aquí estuvimos y nos dimos cuenta cómo recibimos el H. Ayuntamiento, la verdad si usted hubiera estado presenta la vez pasada a lo mejor tuviera otro punto de vista. Entiendo que es política no es más que politizar esto”, indicó.

Sostuvo además que no se tienen los argumentos, y que la Alcaldesa ha tenido el temple suficiente y inteligencia para sacar adelante “este barco que de otra forma se hubiera hundido”.