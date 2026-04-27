$!Cabildo Infantil, conformado principalmente por niñas, rindió protesta en sesión oficial en Rosario

EL ROSARIO._ Un Cabildo Infantil conformado principalmente por niñas rindió protesta durante la sesión ordinaria del mes, donde se designó a Ninah María Rendón Martínez como Alcaldesa Infantil, regidores y síndica procuradora.
Fue en punto de las 9:29 horas se dio inició con el pase de lista y con la asistencia de 9 regidores, síndico y alcaldesa declarando formalmente instalada la sesión.
Al tiempo que el orden del día que constó de cinco puntos se aprobó por unanimidad, por parte de los ediles rosarenses.
Fue en el punto número dos del orden del día, que la Alcaldesa Claudia Valdez tomó la protesta a la Alcaldesa Infantil Ninah María Rendón Martínez, regidores y síndica procuradora.
Al tomar la riendas de la sesión la pequeña munícipe, rindió protesta a los funcionarios de primer nivel, la Secretaria del Ayuntamiento, Tesorera, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Oficial Mayor, entre otros.
Ninah Rendón, al conducir los trabajos del Cabildo dentro del punto cuatro del orden del día, propuso realizar jornadas de limpieza donde se involucren autoridades y planteles educativos, y la instalación de contenedores de botes de basura.
“¿Qué le parece Presidenta, licenciada Claudia Valdez?, y hasta pongámosle fecha”, precisó la Alcaldesa Infantil.
Ninah Rendón propuso un nuevo impulso deportivo para el municipio que va desde capacitación como la creación de más espacios.
“También propongo la creación de más espacios deportivos públicos en donde se impartan clínicas deportivas gratuitas y la remodelación de la unidad deportiva, ¿Qué nos opina mi Presidenta?”, argumentó.
Por su parte la Alcaldesa Claudia Valdez, destacó la presencia principalmente de niñas en la respuesta a la convocatoria hecha por La Comuna, al tiempo que refirió que podrían ser ellos las encargadas de llevar las riendas del municipio en un el futuro.
Valdez señaló que este tipo de actividades son fundamentales, ya que incentivan en la niñez el interés por generar acciones positivas en beneficio de su entorno y consolidan una ciudadanía más consciente y participativa.
Como parte del evento, las autoridades municipales realizaron la imposición de bandas y la entrega de reconocimientos a las integrantes del Cabildo Infantil, además de un incentivo económico acorde a un día de salario del cargo representado.
Posteriormente las niñas visitaron la oficina de la Presidenta Municipal, así como las áreas de regidores y otros funcionarios públicos, con el objetivo de conocer de cerca el funcionamiento de la administración pública.
La jornada concluyó con un recorrido por la ciudad y una convivencia entre las participantes, se les indicó que encabezarán la inauguración de la Feria de la Primavera y el desfile de carros alegóricos del 5 de mayo.