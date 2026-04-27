$!Cabildo Infantil, conformado principalmente por niñas, rindió protesta en sesión oficial en Rosario

EL ROSARIO._ Un Cabildo Infantil conformado principalmente por niñas rindió protesta durante la sesión ordinaria del mes, donde se designó a Ninah María Rendón Martínez como Alcaldesa Infantil, regidores y síndica procuradora. Fue en punto de las 9:29 horas se dio inició con el pase de lista y con la asistencia de 9 regidores, síndico y alcaldesa declarando formalmente instalada la sesión. Al tiempo que el orden del día que constó de cinco puntos se aprobó por unanimidad, por parte de los ediles rosarenses.







Fue en el punto número dos del orden del día, que la Alcaldesa Claudia Valdez tomó la protesta a la Alcaldesa Infantil Ninah María Rendón Martínez, regidores y síndica procuradora. Al tomar la riendas de la sesión la pequeña munícipe, rindió protesta a los funcionarios de primer nivel, la Secretaria del Ayuntamiento, Tesorera, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Oficial Mayor, entre otros. Ninah Rendón, al conducir los trabajos del Cabildo dentro del punto cuatro del orden del día, propuso realizar jornadas de limpieza donde se involucren autoridades y planteles educativos, y la instalación de contenedores de botes de basura.





