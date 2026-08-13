$!Cabildo rechaza solicitud de Regidor sobre contrato de Clínica Escuinapa Sana

Aunque la solicitud fue hecha para que se considerara en la sesión extraordinaria de Cabildo de este jueves, la secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas, le indicó que no era posible al ser una sesión extraordinaria.

ESCUINAPA._ El Regidor Teodosio Fausto García solicitó que se entregue información sobre el contrato de la Clínica Escuinapa Sana como parte de un punto de acuerdo en la próxima sesión de Cabildo.

“Entregar el contrato de la empresa, anexos, información y total de montos pagados a la empresa que prestó servicios médicos de primer contacto, aprobada en la onceava sesión ordinaria celebrada el 15 de abril de 2025”, dijo.

Esto en la clínica que se aprobaba y no se aprobaba por el Cabildo, que finalmente se hizo por lo que considera “el bien” de Escuinapa.

Ahora no se sabe nada de eso, por lo que piden se incluya en el orden del día.

“Mis estimados regidores, el reglamento interior es muy claro en el artículo 40, las sesiones extraordinarias, no podrán atenderse asuntos distintos de los que motivaron la convocatoria, por lo que le comento mi regidor Teodosio no puedo recogerle (el punto)”, dijo.

El tema puede pasar en la siguiente sesión, indicó la funcionaría.