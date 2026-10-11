Cadenas comerciales toman medidas ante amenaza de huracán Simon

EL ROSARIO._ Tiendas de conocidas cadenas comerciales tomaron medidas ante el posible riesgo de los efectos del huracán Simon, del que se presume llegaría en las próximas horas a las costas del estado de Sinaloa.

Esto ante el pronóstico de que la madrugada de este lunes 12 de octubre se sientan los efectos del fenómeno climático que ha mantenido al sur de Sinaloa oscilante entre alerta verde y azul.

En un recorrido por la ciudad realizado por Noroeste, se pudo constatar que las tiendas Ley y Soriana fueron las únicas en tomar está previsión.

Se detalló que fue esta tarde donde las tiendas en mención tomaron la medida de colocar en los ventanales grandes hojas de madera.

No obstante hasta el momento el cielo se mantiene despejado además de un intenso calor.