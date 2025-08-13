Cae fuerte lluvia en Concordia; reportan zonas sin energía eléctrica

CONCORDIA._ Una fuerte lluvia con truenos y relámpagos se registró en el municipio de Concordia la tarde-noche de este miércoles.
Protección Civil de Sinaloa alertó a sus redes sociales sobre la fuerte lluvia acompañada de rachas de vientos.
Vecinos de varias zonas, sobre todo en el Centro de la cabecera municipal, reportaron que tienen varias horas sin servicio de energía eléctrica, por lo que piden a la Comisión Federal de Electricidad que acuda a reparar.
Protección Civil de Sinaloa recomendó no cruzar arroyos o calles inundadas.
En caso de emergencia, marca 9-1-1.