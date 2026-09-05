$!Cae hasta 50% la afluencia turística en el Museo de los Vestidos de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Tras el cierre de la temporada vacacional de Semana Santa y verano, el Museo de los Vestidos de Nuestra Señora del Rosario registró un notable descenso de visitantes.
Jesús Manuel Valenzuela Barrón, responsable voluntario del recinto, confirmó el impacto.
“En comparación con el año pasado, la afluencia turística disminuyó entre un 40 y un 50 por ciento”.
Destacó que el 50 por ciento que sí visitó el museo a su cargo representa principalmente turismo regional, ausentándose el visitante extranjero como de otras partes del país.
“La verdad sí ha más que nada bajado la afluencia a comparación del año pasado o antepasado, ya que derivado pues a ciertos sucesos en realidad, pues sí, ha disminuido mucho la afluencia turística”, argumentó.
Detalló que el estado de mayor repunte en presencia fue Durango, seguido de Nayarit, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México.
Valenzuela Barrón expuso que el día de mayor presencia de visitantes fue el sábado con disminución visible entre semana.
Sostuvo que al avecinarse la fiesta patronal, se espera que se recupere el número de visitantes que no se ha presentado en los últimos periodos vacacionales.