$!Cae hasta 50% la afluencia turística en el Museo de los Vestidos de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Tras el cierre de la temporada vacacional de Semana Santa y verano, el Museo de los Vestidos de Nuestra Señora del Rosario registró un notable descenso de visitantes.

“En comparación con el año pasado, la afluencia turística disminuyó entre un 40 y un 50 por ciento”.

Destacó que el 50 por ciento que sí visitó el museo a su cargo representa principalmente turismo regional, ausentándose el visitante extranjero como de otras partes del país.

“La verdad sí ha más que nada bajado la afluencia a comparación del año pasado o antepasado, ya que derivado pues a ciertos sucesos en realidad, pues sí, ha disminuido mucho la afluencia turística”, argumentó.