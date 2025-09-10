$!Cae rayo en poste y afecta suministro de electricidad de Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa

ESCUINAPA._ Ante la caída de un rayo a una postería que abastece al Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa, este se encuentra sin energía eléctrica pero priorizando urgencias con el uso de una planta de luz, informó el director Jesús Daniel Uribe Peraza.

”Desde la madrugada que se fue la luz tuvimos afectación porque al parecer le cayó un rayo al poste que introduce la luz”, dijo.

La consulta no ha parado porque se está usando una planta de energía, pero atendiendo de manera prioritaria las áreas como urgencias, quirófanos.