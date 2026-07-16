$!Caída de cable de alta tensión provoca apagón en Rosario

EL ROSARIO._ La caída de un cable de alta tensión se registró este jueves en la cabecera municipal de Rosario, causando un apagón en diversas zonas de la localidad. Esta situación se da en medio de un calor intenso con una sensación térmica de alrededor de 34 grados, situación por la cual vecinos expresaron su temor de que la falta de energía eléctrica se extienda toda la noche, como sucedió hace aproximadamente un año.

El hecho, que inició con un reporte de explosión, se registró cerca de las 21:30 horas en la calle Miguel Alemán, de la colonia Presidentes, frente al campo deportivo Pelikanos. Tras dar parte a Seguridad Pública, elementos de Protección Civil acudieron para asegurar el área al mantenerse el cable con alta tensión en el suelo, a fin de evitar riesgos.