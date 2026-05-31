$!Caída de floración deja en crisis la producción de mango en Rosario

ROSARIO._ Ante una floración que oscila entre el 6 y 7 por ciento, la producción de mango se encuentra en una situación catastrófica que no se salva ni aunque este último tenga buen precio, advirtió José Remigio Nava Gavilanes. El presidente del Ejido San Pedro Chametla apuntó que por ello se requiere el apoyo de los diferentes niveles de gobierno. “La afectación fue muy fuerte, la verdad hay un máximo de floración que llegó, yo lo calculo, entre el 7 y 6 por ciento de lo que se esperaba... No se recupera nada (con un buen precio), pues esto quedó, se puede decir en renglón catastrófico”, precisó.

Al no haber una floración adecuada, los árboles tuvieron más follaje que fruta en comparación a otras temporadas, dijo. “Están llenos de follaje ahorita, parecen cedro los árboles de tanto follaje que tienen, que eso fuera fruta o flor, pero no lo hubo precisamente porque hizo falta horas frías, lo que es parte de otoño y el invierno, que viene para la planta del mango”. Nava Gavilanes enfatizó, que en el ejido a su cargo, como en la región, el mango es el principal factor que rige la economía. “Sí, son los meses que se esperan donde circula la economía, pues circula y pues en este caso pues no haber circulante, no va a circular”. Tan solo en el ejido de San Pedro Chametla, sostuvo que se tienen un aproximado de 900 hectáreas que al no producir afectan directamente a 138 ejidatarios. Además del productor, mencionó que al no haber fruta se dejan de generar un número importante de trabajos, pues en un aproximado de 5 hectáreas requieren un aproximado de una fuerza de trabajo de aproximadamente 30 personas, toda una semana completa. La cosecha de la fruta, indicó, debe iniciarse aproximadamente para el 10 de junio a más tardar, pero el poquito mango que hay se retrasó y se va a “poner” del 20 de julio en adelante en el ejido.