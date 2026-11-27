ROSARIO._ La caída de granizo que se registró la noche del jueves 26 de noviembre se presentó en todo Rosario, afirmó el coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz. Así como las lluvias, el funcionario municipal reconoció que son fenómeno atípico producto de los frentes fríos.

“Fue todo el municipio. Sí, en una parte fue más visible por el tamaño del granizo que cayó”, expuso. Destacó además que con este fenómeno climatológico se espera que marque el inicio de la temporada invernal y con ello el descenso de las temperaturas.

“Sí, sí se espera que aumente un poco más el frío por la humedad y el tiempo que ya tenemos encima del frío”. Destacó que debido a las lluvias con presencia de granizo, las temperaturas pasaron de los 39 grados hasta descender a los 32 grados centígrados o menos.