$!Caída de línea de alta tensión genera apagón desde Villa Unión hasta Escuinapa

ESCUINAPA._ La caída presuntamente de una línea de alta tensión, mantiene sin energía parte del sur del Estado, desde Villa Unión hasta Escuinapa.

En Escuinapa el apagón se mantuvo por una hora la zona sin energía eléctrica.

“Me notifican que el problema está desde Villa Unión, al parecer se cayó una línea de alta tensión, van a buscarla, pueda estar entre el monte”, dijo la Coordinadora de Protección Civil, Evelia López Hernández.

Informó que es probable tarde un poco en restablecerse el servicio, pero personal de Comisión Federal de Electricidad ya está trabajando en ello.

La energía eléctrica se suspendió alrededor de las 16:00 horas y el temor de estar sin energía, cuando la sensación térmica es de 41 grados, genera incertidumbre entre los ciudadanos.

No es la primera vez en lo que va de la temporada de calor, este sería el tercer apagón que se presenta por causas relacionadas con líneas de alta tensión que vienen desde Villa Unión.

Las primeras dos ocasiones el servicio ha durado en resolverse de 8 a más de 14 horas, la Sindicatura de Palmillas duró casi dos días sin el servicio, hasta que los pobladores tomaron la autopista para protestar por el hecho.