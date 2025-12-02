$!Calle concluida se abrirá al tránsito vehicular hasta mediados de diciembre: Obras Públicas Escuinapa

ESCUINAPA._ A mediados de diciembre se abrirá al tránsito vehicular la calle Francisco Pérez, informó la directora de Obras Públicas, Graciela Elizalde Santos.
“La calle tiene un fraguado de 28 días, la cual se tiene contemplado abrirla después del 15 de diciembre”, dijo.
La obra está concluida solo falta que se de él fraguado para que pueda pasar tráfico pesado, que es una calle con esas características al ser internacional, indicó Elizalde Santos.
No han considerado abrir la calle para el tráfico local aunque sea menos pesado pues se pierde la garantía que se tiene por parte de la compañía constructora, precisó.
Son fianzas de garantía, de vicios ocultos y de cumplimientos pero aunque la obra estuvo debidamente supervisada, es mejor esperar para que la obra tenga los términos de construcción y fraguados completos.
“Estuvo muy bien supervisada, el problema más fuerte eran los baches por fugas de agua, por eso se cambiaron”, dijo la funcionaria.
En cuanto a tramos de la misma calle en mal estado, indicó que el proyecto de obras se hará ya que concluyan los diálogos con la comunidad, que es dónde la población presenta sus necesidades en obra pública.