$!Calle concluida se abrirá al tránsito vehicular hasta mediados de diciembre: Obras Públicas Escuinapa

ESCUINAPA._ A mediados de diciembre se abrirá al tránsito vehicular la calle Francisco Pérez, informó la directora de Obras Públicas, Graciela Elizalde Santos.

“La calle tiene un fraguado de 28 días, la cual se tiene contemplado abrirla después del 15 de diciembre”, dijo.

La obra está concluida solo falta que se de él fraguado para que pueda pasar tráfico pesado, que es una calle con esas características al ser internacional, indicó Elizalde Santos.