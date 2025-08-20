$!Calle occidental en Escuinapa se llena de baches

ESCUINAPA._ De norte a sur, la calle occidental se ha vuelto difícil circular debido a la cantidad de baches que se tienen, señalaron vecinos.
Los baches han dejado de ser pequeños pozos para hacerse hoyos profundos, que dañan a todo tipo de vehículo, pero que además ponen en riesgo a las personas que transitan por el sitio.
“Toda la calle está fea(occidental) de punta a punta, pero aquí este pozo(Francisco Villa y occidental) está muy feo, se ha caído gente de motos, señoras con sus niños”, dijo un vecino del lugar.
El problema es que con las lluvias se hacen espejos de agua, por lo que al circular los vehículos o las personas no alcanzan a ver y caen en sus vehículos.
Los baches van de mediados a grandes, algunos muestran la terracería y consideran que se debe trabajar en resolver estos problemas que son también de seguridad.
En la calle Francisco Villa y occidental se hicieron unos “parches” con cemento pero no se resolvió el problema más grande y con la entrada a clases los accidentes pueden ser lo de cada día, precisaron.