$!Calle occidental en Escuinapa se llena de baches

ESCUINAPA._ De norte a sur, la calle occidental se ha vuelto difícil circular debido a la cantidad de baches que se tienen, señalaron vecinos.

Los baches han dejado de ser pequeños pozos para hacerse hoyos profundos, que dañan a todo tipo de vehículo, pero que además ponen en riesgo a las personas que transitan por el sitio.

“Toda la calle está fea(occidental) de punta a punta, pero aquí este pozo(Francisco Villa y occidental) está muy feo, se ha caído gente de motos, señoras con sus niños”, dijo un vecino del lugar.