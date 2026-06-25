$!Calles vacías y negocios cerrados tras violencia y detención en Escuinapa

ESCUINAPA._ La ciudad ha quedado desierta ante los hechos de violencia ocurridos durante la mañana de este jueves en la comunidad de Isla del Bosque, donde la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó una detención a la que denominó “relevante”.

Los comercios cerraron y las calles se mantienen desiertas, mientras un helicóptero artillado recorre la ciudad en labores de vigilancia.

“Es mejor cerrar, ojalá mañana sea un día mejor”, dijo un comerciante.