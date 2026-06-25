$!Calles vacías y negocios cerrados tras violencia y detención en Escuinapa

ESCUINAPA._ La ciudad ha quedado desierta ante los hechos de violencia ocurridos durante la mañana de este jueves en la comunidad de Isla del Bosque, donde la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó una detención a la que denominó “relevante”.
Los comercios cerraron y las calles se mantienen desiertas, mientras un helicóptero artillado recorre la ciudad en labores de vigilancia.
“Es mejor cerrar, ojalá mañana sea un día mejor”, dijo un comerciante.
Los negocios cercanos al Hospital IMSS Bienestar también cerraron, debido al temor por el bloqueo de carretera como la México 15 y la carretera estatal, aunque esta última ya se abrió a la circulación.
Los camiones de pasajeros a la zona del valle no han reiniciado servicio ni los camiones que van al sur, mientras que los camiones de Unidos de Sinaloa informaron que no estarán dando servicio de momento al sur.