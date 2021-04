$!Calor, enojo y desesperación se viven en centro de vacunación de Escuinapa

“¿Dónde están dando la ficha? No hay nadie”, preguntaba a otros adultos uno de los señores.

“Ahora sí, que vengan los candidatos, aunque sea que nos traigan agua, es demasiado el calor, estamos formados desde temprano, no hay organización”, señaló un joven que acompañaba a su mamá y que fue secundado por otras personas de la fila.

Después de más de una hora llegó personal de Protección Civil para estar al tanto, pero el orden no se restablecía.

“Hay dos y hasta tres filas, llega gente de un lado y de otro, pero no hay quien organice, no hay ni ambulancias por si alguien se pone mal, son adultos mayores, el sol está fuerte, el calor, no hay sombra aquí”, dijo una señora que esperaba por vacuna.

En la otra sede, la primaria Héroes de Chapultepec, la situación transcurría con tranquilidad y de manera fluida porque el sitio tiene una explanada a las afueras con algunos árboles, donde los adultos se refugiaron en espera de la vacuna.

En este sitio se vacuna a los pobladores de las comunidades San Miguel de la Atarjea, Tecualilla y El Camarón, y de las colonias Loma Linda, Paredones, Insurgentes, Francisco I. Madero, El Roblito, Loma Bonita, Azteca, Pueblo Nuevo.