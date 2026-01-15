Cambian a director de Seguridad en Escuinapa

ESCUINAPA._ Abel Rosario López Domínguez fue relevado en el cargo como Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

A cargo de la corporación estará a partir de este jueves el también elemento de la Policía Estatal Preventiva Rosario Guadalupe Camacho García, confirmó la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas.

“En este momento se hace el cambio, el Comandante Abel Rosario López ya se va, ya pasó con Presidente, ya está el cambio”, dijo.

López Domínguez tuvo un buen desempeño de labores al frente de la corporación, estos cambios que se dan son parte de la estrategia de seguridad, indicó.

López Domínguez estuvo desde el mes de octubre al frente de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el Cabildo le tomó protesta el 23 de octubre pasado.

En el mes de diciembre el municipio vivió una oleada de violencia que llegó a la zona urbana, con enfrentamientos y detonaciones de explosivos que eran perceptibles para la población, después de que se habían presentado sólo en la zona serrana.

Dos personas murieron el 21 de diciembre al quedar en el fuego cruzado, antes el 17 de diciembre una familia perdió su casa al incendiarse después de un enfrentamiento.