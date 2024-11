$!Camilo abrazó a sus familiares tras 50 horas perdido en altamar

De momento no tuvieron miedo, ni zozobra, sabía que tenía que mantener la calma o por lo menos eso le enseñó su cuñado Martín, cuando lo acompañaba a pescar.

“La transmisión se me desbarató, como a eso de las 10 de la mañana (del miércoles) ya veníamos y todo bien, de repente se amarró el motor como a 40 kilometros de aquí”, expresa Camilo.

La angustia de no saber de ellos por casi 50 horas había movilizado a pescadores y autoridades, pero fue Martín Villalvazo quien los encontró muchas millas dentro de donde estaban trabajando.

Camila no pudo abrazar de inmediato a su papá Camilo, pues la Secretaria de Marina y Cruz Roja estaban listos para dar atención médica y valorar como estaban él y su compañero Pedro.

Pero no contaban con que el viento era fuerte y este los fue llevando corriente ‘abajo’, para avanzar casi 30 kilometros más, la fe en Dios no la perdían pero sí hubo momentos de incertidumbre, reconoce.

“El viento fuerte, nos movió lejos, ahí sí entra la duda ¿quién sabe si nos iban a hallar, estábamos lejos, hicimos remos, hasta que vimos en la mañana una panga y se nos acerco”, expresa.

Los tripulantes de la panga se acercaron, pero les manifestaron que apenas iban llegando a trabajar, les pidieron que esperaran y los iban a ayudar, mientras les dieron sándwichs para que comieran algo y les dieron un ancla, la costa no se veía lejos.

Al parecer estaban más cerca de Islas Maria que de Teacapán, indicó, estaban esperando cuando observó a su cuñado Martín, quien estaba seguro que los encontraría y así fue.

“Sabía que me iba a encontrar, con él me enseñé a pescar (con Martín) y sé como hace las cosas, iba haciendo lo que más o menos él iba a hacer, eso iba haciendo, iba tirando pedazos de línea para no perdernos y nos encontraron”, señala.