$!Camión choque con poste y vehículos y deja a colonia sin luz en Rosario

EL ROSARIO._ Daños materiales, el apagón en las viviendas, miles de pesos en daños materiales así como el susto de vecinos fue el saldo del choque de un camión refrigerado en la cabecera municipal contra un poste y vehículos estacionados.
De acuerdo con vecinos el hecho se registró alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Real de Minas y la calle Oro, calle principal del complejo habitacional.
La unidad que generó el incidente se informó que es un camión de la marca FreightLiner, color amarillo.
Testigos aseguran que previamente a este choque la unidad se impactó contra una marquesina ocasionando daños sobre la misma calle, momentos más tarde la acompañante del conductor habría tomado el control de la unidad para salir de la colonia, regresar e impactar a toda velocidad contra el poste y vehículos estacionados.
Trascendió que tal fue el impacto que derribó el poste quedando sobre la unidad, así como el transformador de CFE ocasionando el apagón.
Las unidades afectadas se informó que son un auto marca Smart, color rojo y una motocicleta.
”Afortunadamente estaba el poste porque sino se hubiera metido a la casa y se hubiera ocasionado una tragedia”, dijeron los vecinos.
Tras lo ocurrido tomó conocimiento Tránsito Municipal y Protección Civil, así como personal de la Comisión Federal de Electricidad para atender el desperfecto.
Luego de levantar el reporte y los indicios que permita fincar la debida responsabilidad la grúa de guardia removió los vehículos involucrados.