$!Camión choque con poste y vehículos y deja a colonia sin luz en Rosario

EL ROSARIO._ Daños materiales, el apagón en las viviendas, miles de pesos en daños materiales así como el susto de vecinos fue el saldo del choque de un camión refrigerado en la cabecera municipal contra un poste y vehículos estacionados.

De acuerdo con vecinos el hecho se registró alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Real de Minas y la calle Oro, calle principal del complejo habitacional.

La unidad que generó el incidente se informó que es un camión de la marca FreightLiner, color amarillo.