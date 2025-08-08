Camioneta pierde el control y se sale de la carretera al norte de Rosario

EL ROSARIO._ Lesiones leves, el miedo del conductor, además de miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo de una salida de camino en la carretera México 15 a la altura de este municipio.

El conductor herido fue identificado como Alfredo “R”, de 30 años, con domicilio en el municipio.

Se informó que el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 245, a pocos metros del poblado de Tablón Viejo.

La unidad se indicó que es una camioneta Silverado, color rojo.

Trascendió que el accidente se produjo ya que la camioneta jalaba una cama baja con fertilizante lo que por el peso perdió el control y terminó fuera de la cinta asfáltica.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, quienes brindaron el auxilio y atendieron en el lugar al conductor; minutos más tarde arribaron elementos de la Guardia Nacional para darle el debido trámite.