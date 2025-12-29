$!Campaña de paseos a caballo para apoyo de escuela charra en Rosario ha tenido respuesta

EL ROSARIO._ Debido a la buena respuesta que han tenido los paseos a caballo para que alumnos de la escuela charra San Juan Cacalotán puedan adquirir su indumentaria, los pequeños podrán obtener su camisa, anunció el encargado Josué Armenta Virgen.

“Estamos como en un 30 por ciento en la indumentaria de los chicos ya ahorita mandamos hacer una cotización de lo que va a ser su camisa charra, que los distinga, que los enaltece, que los identifique en cualquier lugar que los identifiquen en cualquier lugar ‘ah, esos niños son de la escuela charra de Cacalotán’”, afirmó. Esta actividad se inició hace alrededor de dos semanas, el 14 de diciembre, en unión con los comedores que atraen visitantes a la sindicatura. “Se están subiendo, se está teniendo una respuesta muy, muy favorable tanto en comedor con los paseos, como en las actividades que se acaban de hacer, la cabalgata y la kermés”, dijo.

Destacó que tal ha sido la respuesta de la ciudadanía que existen personas que no pueden realizar el paseo han donado para que se logre el cometido. Armenta Virgen argumentó que a la adquisición de la camisa propia le seguirá el pantalón, para concluir con las partes más costosas que son sombrero y chaparreras. El también instructor informó que los sombreros más accesibles tienen un costo de 3 mil pesos, mientras que las chaparreras los 5 mil pesos, por eso que han sido necesarias las actividades al ser muy difícil para los padres de familia hacerle frente a un gasto así. Subrayó además que este impulso es necesario para crear un semillero de talentosos jinetes y escaramuzas que se apasionen del deporte nacional, aunado a los valores que conlleva. Insistió en el llamado a las autoridades a apostar por esta actividad como una alternativa que encauce a las nuevas generaciones a algo productivo y los aleje de contextos nocivos o peligrosos para ellos.