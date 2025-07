Canales de riego de la Presa Santa María deja fuera a comunidades del sur de Escuinapa

ESCUINAPA._ Los canales de riego de la Presa Santa María debieron haber considerado las comunidades más alejadas del sur, señaló la productora y ejidataria Guadalupe Caravantes.

”Escuinapa no termina ahí (en Tecualilla) Escuinapa termina hasta La Concha, de ahí faltan El Trébol (I) La Campana, Palmillas y La Concha”, dijo en una reunión de productores.

La zona sur del municipio es considerada la más árida, por lo que el estiaje de este año fue caótico, debido a las faltas de lluvia de años anteriores.

”Fue horrible, se nos secaron los árboles en Palmillas, hablo por lo que nos toca, el mango no creció, quedó pequeño y se están secando las huertas”, dijo.

En su caso, sembró 143 árboles, de esos quedaron como 30, no resistieron la sequía, los siguen regando pero saben que no los van a recuperar, no es posible.

”Todo el norte del Estado tiene sus ríos y represas y ya no tienen ahorita (agua) imagínese nosotros, echen ojo pa’l sur, somos muchos”, dijo.

Ellos confiaban en que la tubería de la Presa Santa María llegaría hasta las comunidades del sur y se quedaron esperando, considera que no fue interés de ningún alcalde pasado gestionar por la gente de esa zona.

”Tantos años tuvieron, iban y venían a Culiacán ¿A pasearse o que hicieron? No se acordaron que el pueblo tiene manguitos, tiene tierritas, tiene gente, tiene gente que vive de eso” señaló.

Hay gente que no tuvo producción de sus huertas debido al estiaje, pero no verán dinero en mucho tiempo porque deben ya la cosecha de años siguientes, ante la falta de producto.

Ha sido un año tan difícil respecto al estiaje que hasta los pozos de casa se quedaron sin agua, por lo que urge que resuelvan por lo menos con buscar que los canales de la presa Santa María se extiendan a las comunidades que faltan.

”Por favor volteen a vernos”, puntualizó.