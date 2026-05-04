$!Cancela Ayuntamiento de Escuinapa celebración del Día de las Madres y del Maestro

ESCUINAPA._ No habrá festejos de Día de las Madres ni del Día del Maestro organizados por el Ayuntamiento, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“¿Qué pasa con el Día de las Madres? bueno, afortunadamente todos tenemos la manera de en nuestra casa hacer algo, los que tienen mamá pues que la disfruten, los que tenemos esposas atenderlas y el Día del Maestro pues tienen fiesta un día si y otro también afortunadamente” dijo.

Pero las condiciones económicas que se tienen en el Municipio actualmente, obligan a cancelar estás celebraciones, indicó.