El Sur

Cancela Escuinapa festejos por el 111 aniversario de municipalización

El Ayuntamiento señala causas de fuerza mayor; solo realizará un acto cívico y protocolario el 7 de septiembre
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/09/2026 18:18
03/09/2026 18:18

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento de Escuinapa canceló los eventos relacionados a la celebración del 111 aniversario de la municipalización.

Las celebraciones se cancelan por decisión del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, en acuerdo con el Cabildo y por causas de fuerza mayor, se precisó en un comunicado.

“Queda cancelado el programa de actividades culturales, artísticas y recreativas previsto con motivo del 111 aniversario de la municipalización”, se señala.

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Los eventos iniciarían este viernes 4 de septiembre, dado que el aniversario es el lunes 7 de septiembre.

El acontecimiento solo tendrá un evento protocolario y cívico de carácter solemne e interno entre autoridades y el cuerpo de regidores en dicha fecha.

La mañana de este jueves 3 de septiembre se registró un feminicidio más en Escuinapa.

La víctima fue identificada como Carolina, maestra y trabajadora del Ayuntamiento, quien fue atacada cuando salía de su casa a su trabajo en Palacio Municipal.

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