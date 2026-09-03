$!Cancela Escuinapa festejos por el 111 aniversario de municipalización

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento de Escuinapa canceló los eventos relacionados a la celebración del 111 aniversario de la municipalización.
Las celebraciones se cancelan por decisión del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, en acuerdo con el Cabildo y por causas de fuerza mayor, se precisó en un comunicado.
“Queda cancelado el programa de actividades culturales, artísticas y recreativas previsto con motivo del 111 aniversario de la municipalización”, se señala.
Los eventos iniciarían este viernes 4 de septiembre, dado que el aniversario es el lunes 7 de septiembre.
El acontecimiento solo tendrá un evento protocolario y cívico de carácter solemne e interno entre autoridades y el cuerpo de regidores en dicha fecha.
La mañana de este jueves 3 de septiembre se registró un feminicidio más en Escuinapa.
La víctima fue identificada como Carolina, maestra y trabajadora del Ayuntamiento, quien fue atacada cuando salía de su casa a su trabajo en Palacio Municipal.