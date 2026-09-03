$!Cancela Escuinapa festejos por el 111 aniversario de municipalización

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento de Escuinapa canceló los eventos relacionados a la celebración del 111 aniversario de la municipalización.

Las celebraciones se cancelan por decisión del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, en acuerdo con el Cabildo y por causas de fuerza mayor, se precisó en un comunicado.

“Queda cancelado el programa de actividades culturales, artísticas y recreativas previsto con motivo del 111 aniversario de la municipalización”, se señala.