Cancelan en Escuinapa el Concurso de Altares y Catrinas 2026

En medio de la ola de violencia que se ha registrado en el municipio en los meses recientes, el Gobierno de Escuinapa, a través de la Dirección de Atención Ciudadana, informó sobre la cancelación de la edición 2026 del Concurso de Altares y Catrinas.

El evento se llevaría a cabo este domingo 1 de noviembre con una instalación de altares en la Plazuela Corona, así como una callejoneada del Panteón Municipal Juárez al Palacio Municipal.

En un comunicado, el Gobierno municipal puntualizó que esta disposición surgió del compromiso de actuar con responsabilidad, prudencia institucional y apego a las medidas de orden preventivo.

“Esta decisión se toma tras una evaluación cuidadosa del entorno social actual, priorizando en todo momento la paz social, la tranquilidad y el cuidado de la convivencia familiar que caracteriza a los escuinapenses”, señaló.

Asimismo, el Ayuntamiento reafirmó que las expresiones culturales y las tradiciones esenciales del Día de Muertos mantendrán su significado y respeto en el ámbito íntimo y familiar, reconociendo que la prioridad actual de la administración es la contención social y el respaldo solidario a la ciudadanía.

“Agradecemos profundamente la comprensión de las escuelas, instituciones educativas y participantes inscritos, reiterando que estas actividades tradicionales regresarán en futuras ediciones y que el Gobierno municipal continuará trabajando de la mano con la sociedad para fortalecer los lazos de unidad en nuestra comunidad”, apuntó.