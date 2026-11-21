EL ROSARIO._ En menos de 24 horas de que se anunció la inauguración de una obra por parte del Ayuntamiento en Chametla y que contaría con la presencia de la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, el evento fue cancelado.
El anuncio fue difundido el viernes 20 de noviembre, y horas más tarde se difundió la cancelación este sábado 21 de noviembre.
La invitación precisa que el evento tendría lugar el domingo 22 de noviembre en punto de las 12:00 horas, para la inauguración de la construcción del espacio multideportivo en la cancha de futbol uruguayo.
“El evento de inauguración programado para el día de mañana domingo 22 de noviembre queda temporalmente suspendido hasta nuevo aviso”, acompaña el gobierno local.
Así mismo las autoridades no han dado mayor detalle del motivo por el cual se canceló el evento inaugural con presencia de la titular del estado.