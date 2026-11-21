EL ROSARIO._ En menos de 24 horas de que se anunció la inauguración de una obra por parte del Ayuntamiento en Chametla y que contaría con la presencia de la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, el evento fue cancelado.

El anuncio fue difundido el viernes 20 de noviembre, y horas más tarde se difundió la cancelación este sábado 21 de noviembre.

La invitación precisa que el evento tendría lugar el domingo 22 de noviembre en punto de las 12:00 horas, para la inauguración de la construcción del espacio multideportivo en la cancha de futbol uruguayo.