$!Cancelan horario de cierre de negocios en Escuinapa

ESCUINAPA._ Da el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental marcha atrás a la recomendación a negocios para cerrar a las 20:00 horas.
“Ayer(martes) nos hicieron llegar un documento, que siempre no, que podemos cerrar a la hora que sea, que porque los tres niveles de gobierno estarán vigilando ¿Gobierno que no vemos?”, dijo un comerciante.
En el documento firmado por la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas se precisa que por indicaciones del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental la recomendación emitida el pasado 11 de junio, queda sin efecto.
“Que la recomendación emitida al establecimiento comercial a su digno cargo en fecha 11 de junio del año en curso queda sin efecto, en consideración de que las autoridades de las tres órdenes de gobierno en materia de seguridad”, se señala.
Las autoridades estarán recorriendo por toda la geografía escuinapense, salvaguardando la integridad y seguridad de sus habitantes, señalando además que la primera recomendación fue hecha solo de manera temporal.
Por lo cual, este no debería haberse considerado como obligatorio o restrictiva, precisa la misiva firmada por la Secretaria del Ayuntamiento, según se constató en el documento mostrado.
Comerciantes y la Colectiva Orquídeas Moradas criticaron la medida adoptada hace una semana por el Gobierno Municipal pues había un ‘toque de queda’ institucionalizado.