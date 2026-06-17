$!Cancelan horario de cierre de negocios en Escuinapa

ESCUINAPA._ Da el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental marcha atrás a la recomendación a negocios para cerrar a las 20:00 horas.

“Ayer(martes) nos hicieron llegar un documento, que siempre no, que podemos cerrar a la hora que sea, que porque los tres niveles de gobierno estarán vigilando ¿Gobierno que no vemos?”, dijo un comerciante.

En el documento firmado por la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas se precisa que por indicaciones del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental la recomendación emitida el pasado 11 de junio, queda sin efecto.