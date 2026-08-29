$!Capacitan a elementos de Protección Civil Rosario para atención en inundaciones y aguas rápidas

EL ROSARIO._ Con el objetivo de adquirir herramientas que permitan actuar ante una inundación o accidentes en aguas rápidas, personal de Protección Civil recibe capacitación en busca de convertirse en técnicos en esta materia. El curso inició el día viernes y se extenderá hasta el mediodía del domingo, con prácticas durante el transcurso del día y en diferentes horarios, que permitirán conocer el cómo actuar en un evento bajo diferentes contextos.







“Lo que estamos haciendo ahorita, pues es una práctica, es una certificación nivel técnica para rescatistas en inundaciones y aguas rápidas, ahorita que estamos en temporada de lluvias y huracanes pues se da mucho el rescate en inundaciones”, precisó Jesús Juárez, capacitador. Manifestó además que es muy importante en todas aquellas comunidades, municipios o ciudades que son afectados por los fenómenos hidrometeorológicos cuenten con un escuadrón especializado en esta materia. “Muchas veces no sabemos cómo actuar, entonces este cursos te enseña a trabajar, a leer las dinámicas del agua a no poner en riesgo la víctima como al rescatista; nosotros no improvisamos con las vidas, trabajamos para hacer todo muy seguro”, dijo.







Enfatizó que cada año se presentan renovaciones en la capacitación, pero cada cuatro años sale un manual nuevo, por lo que se tiene que renovar la certificación. Dio a conocer que en la capacitación participaron 17 elementos, 13 del municipio de Rosario y cuatro más de Mazatlán. Así mismo, se indicó que se busca preparar a los elementos en los casos de inundación donde las familias se resisten a abandonar sus hogares poniendo en peligro su integridad.





Juárez precisó que para certificarse como técnico les tienen que cumplir tres niveles denominados como conciencia, operaciones y técnico. “Ahorita lo que estamos buscando es que todos los elementos de aquí del Rosario, se certifiquen como técnicos”. Detalló que la capacitación se extienda tres días porque las asociaciones internacionales “Fox Black Rescue” y Asociación Internacional de Canotaje (ACA), determinan que como mínimo debe contar con 62 horas para poder contar con la certificación.



