$!Capacitan a personal de Cruz Roja para operativo de Semana Santa

ESCUINAPA. Personal de Cruz Roja de Escuinapa recibió capacitación como parte de la preparación ante las vacaciones de Semana Santa y de Pascua.

La capacitación fue impartida por el Técnico en Urgencias Médicas Gibrán Castillo, quien abordó temas como ahogamiento por sumersión, golpe de calor, así como picaduras y mordeduras que pueden hacer animales en la playa.