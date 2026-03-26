$!Capacitan a personal de Cruz Roja para operativo de Semana Santa

ESCUINAPA. Personal de Cruz Roja de Escuinapa recibió capacitación como parte de la preparación ante las vacaciones de Semana Santa y de Pascua.
La capacitación fue impartida por el Técnico en Urgencias Médicas Gibrán Castillo, quien abordó temas como ahogamiento por sumersión, golpe de calor, así como picaduras y mordeduras que pueden hacer animales en la playa.
“Estamos reforzando el conocimiento para el equipo de la Cruz Roja, delegación Escuinapa”, dijo
La capacitación contempla no solo a paramédicos, sino también al grupo denominados “juventinos” que están dentro de la delegación, Bomberos y personal de Protección Civil, indicó.
Esta actividad fue propuesta y organizada por el área de “Juventinos” y su coordinadora Alexis Sarahy Virgen González, con el propósito de reforzar los conocimientos que se tienen en la atención de primeros auxilios manifestó.
Los temas se basaron en lo que se observa como principal atención durante la Semana Santa y de Pascua, precisó, por lo que se refuerza el conocimiento que se tiene para dar la mejor atención posible a la población, local y visitantes, señaló el especialista.