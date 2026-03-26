El Sur
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Prevención

Capacitan a personal de Cruz Roja para operativo de Semana Santa

Además, en la instrucción para atender emergencias participaron personal de Protección Civil y Bomberos
Carolina Tiznado |
26/03/2026 14:23
26/03/2026 14:23

ESCUINAPA. Personal de Cruz Roja de Escuinapa recibió capacitación como parte de la preparación ante las vacaciones de Semana Santa y de Pascua.

La capacitación fue impartida por el Técnico en Urgencias Médicas Gibrán Castillo, quien abordó temas como ahogamiento por sumersión, golpe de calor, así como picaduras y mordeduras que pueden hacer animales en la playa.

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“Estamos reforzando el conocimiento para el equipo de la Cruz Roja, delegación Escuinapa”, dijo

La capacitación contempla no solo a paramédicos, sino también al grupo denominados “juventinos” que están dentro de la delegación, Bomberos y personal de Protección Civil, indicó.

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Esta actividad fue propuesta y organizada por el área de “Juventinos” y su coordinadora Alexis Sarahy Virgen González, con el propósito de reforzar los conocimientos que se tienen en la atención de primeros auxilios manifestó.

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Los temas se basaron en lo que se observa como principal atención durante la Semana Santa y de Pascua, precisó, por lo que se refuerza el conocimiento que se tiene para dar la mejor atención posible a la población, local y visitantes, señaló el especialista.

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