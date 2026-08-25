Capacitan a policías de Escuinapa en prevención de la tortura

Policías municipales de Escuinapa recibieron este martes una formación sobre prevención de la tortura y el uso de la fuerza.

La jornada, parte de una campaña federal, busca fortalecer el apego a los derechos humanos y la normativa vigente entre los elementos de seguridad.

La sesión, impartida por César Eduardo Félix Cisneros, promotor ejecutivo adscrito a la zona sur de la Comisión de Derechos Humanos en Mazatlán, abordó la definición de tortura, las obligaciones de las autoridades, el uso de la fuerza y artículos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

"La conferencia forma parte de las acciones impulsadas en la campaña federal 'Solo México sin Tortura 2026'", explicó César Eduardo Félix Cisneros, promotor ejecutivo adscrito a la zona sur de la Comisión de Derechos Humanos en Mazatlán.

Los elementos policiacos de Escuinapa participaron durante la sesión, planteando diversas inquietudes y situaciones relacionadas con los temas expuestos.

Su disposición para el aprendizaje fue destacada por el promotor de Derechos Humanos.

Félix Cisneros señaló que, desde la Comisión, existe una clara apertura para continuar ofreciendo este tipo de formaciones en materia de derechos humanos a los cuerpos de seguridad.

Se prevé abordar otros temas de interés para los agentes en futuras sesiones.

El promotor indicó que los contenidos de estas capacitaciones buscan fortalecer el conocimiento de los agentes y brindarles herramientas prácticas.

Esto les permitirá desempeñar sus funciones con estricto apego a la normativa vigente y al respeto de los derechos fundamentales.