$!Captan a personal del Ayuntamiento de Rosario en actividad partidista durante horario laboral

ROSARIO. _ Ciudadanos captaron a personal del Ayuntamiento de Rosario participando, en horario laboral, en actividades partidistas en apoyo a Ignacia Mailen Delgado Rendón, exsecretaria del Ayuntamiento, durante la mañana de este lunes.

La ahora exfuncionaria realiza trabajo territorial con miras a obtener la coordinación para la transformación y soberanía en este municipio.

Lo anterior, de cara a los procesos electorales locales del próximo año. Para ello, Delgado Rendón se separó del cargo hace un par de semanas, aunque este requisito no está establecido en la convocatoria.

Fue alrededor de las 10:00 horas de este lunes 9 de noviembre cuando la aspirante recorría la colonia Potreritos y fue captada en compañía de personal del Ayuntamiento, adscrito a los departamentos de Comunicación Social y Oficialía Mayor.

En las imágenes se aprecia a César Manjarrez, fotógrafo del Ayuntamiento y colaborador particular de la alcaldesa Claudia Valdez, así como a un trabajador identificado como Francisco, adscrito a Oficialía Mayor.