El Sur
|
Fe

Cargadores de la Virgen del Rosario se preparan para la romería 2026

Las labores iniciaron desde el viernes y se cuidará cada detalle, como el que las flores no cubran a la imagen de la Virgen
Hugo Gómez |
03/10/2026 10:25
03/10/2026 10:25

EL ROSARIO._ En la cuenta regresiva para llevar a la venerada imagen de Nuestra Señora del Rosario a recorrer las principales calles como parte de la romería 2026, cargadores con anticipación alistan las andas.

Las labores iniciaron el viernes 2 de septiembre en punto de las 17:00 horas, retirando los adornos que de la edición pasado correspondiente al año 2025.

“Primero, quitar lo que tenía desde el año pasado, este limpiar, lavar, checar las instalaciones eléctricas y pues reparar lo que se tenga que reparar”, explicó Francisco Ortega Peraza, responsable de los cargadores.

  • $!Cargadores de la Virgen del Rosario se preparan para la romería 2026
  • $!Cargadores de la Virgen del Rosario se preparan para la romería 2026

Destacó además que la decoración en forma se inicia el sábado por la tarde noche con la aplicación de follaje, ya que la flor al ser natural se aplica el día principal.

Se informó que al referir la población que los arcos que rodeaban la imagen no permitía que se apreciara se determinó qué la flor se aplicaría en la parte superior y por medio de jarrones.

  • $!Cargadores de la Virgen del Rosario se preparan para la romería 2026
  • $!Cargadores de la Virgen del Rosario se preparan para la romería 2026
  • $!Cargadores de la Virgen del Rosario se preparan para la romería 2026

Para esta edición se contemplan cubrir las andas con lisianthus, perrito, rosa, casablanca, principalmente, en colores amarillos y beige.

Sobre el registro de cargadores, para el recorrido, se indicó que hasta el momentos 78, pero se espera aumente en las próximas horas hasta el día de la romería.

Enfatizó que se ha tenido un incremento de jóvenes que por primera vez participan, ya que se esperan que al menos 20 miembros nuevos que cargan por primera vez a la vez que carguen las andas en esta fiesta de fe.

#Virgen del Rosario
#Cargadores
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube