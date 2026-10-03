$!Cargadores de la Virgen del Rosario se preparan para la romería 2026

EL ROSARIO._ En la cuenta regresiva para llevar a la venerada imagen de Nuestra Señora del Rosario a recorrer las principales calles como parte de la romería 2026, cargadores con anticipación alistan las andas. Las labores iniciaron el viernes 2 de septiembre en punto de las 17:00 horas, retirando los adornos que de la edición pasado correspondiente al año 2025. “Primero, quitar lo que tenía desde el año pasado, este limpiar, lavar, checar las instalaciones eléctricas y pues reparar lo que se tenga que reparar”, explicó Francisco Ortega Peraza, responsable de los cargadores.





Destacó además que la decoración en forma se inicia el sábado por la tarde noche con la aplicación de follaje, ya que la flor al ser natural se aplica el día principal. Se informó que al referir la población que los arcos que rodeaban la imagen no permitía que se apreciara se determinó qué la flor se aplicaría en la parte superior y por medio de jarrones.





