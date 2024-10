EL ROSARIO._ Como aquel niño que fascinado vivía la tradicional fiesta de Nuestra Señora del Rosario al pie del presbiterio, devoción que lo llevó a seguir el llamado a la vida consagrada, Carlos Renato Durán Rendón regresó ordenado sacerdote a recoger la palabra empeñada antes de ingresar al seminario Diocesano de Culiacán.

Recordó que fue en el año 2005, al ingresar al seminario, cuando se registró en el libro de donadores del vestido, y fue el pasado mes de mayo cuando le notificaron que era su turno, al cumplir 12 años de su ordenación sacerdotal.

“Pues (le pedí) que me ayudara a perseverar y que me ayudara a ser un sacerdote santo que siempre cumpliera la voluntad de su hijo y ella me asistiera, me acompañara siempre”, precisó fue la plegaria realizada al momento de anotarse.

Argumentó que siempre ha visto la presencia de María en su caminar al ser originario de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, formarse en el Seminario de la Inmaculada Concepción de María en Culiacán, fue envíado como Diácono a la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en Pericos, Mocorito.

Reconoció además que siempre ha existido ese anhelo de participar de cerca en la fiesta patronal de su tierra.