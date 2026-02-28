Carnaval Elota 2026 iluminará La Cruz con música, tradición y espectáculo gratuito

LA CRUZ, Elota._ El municipio de Elota se prepara para vivir una de sus máximas celebraciones con el Carnaval Elota 2026 “Alicia: El Carnaval de las Maravillas”, que se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de marzo, con una cartelera artística de primer nivel y eventos completamente gratuitos para el disfrute de las familias.

El sábado 14 de marzo, a partir de las 6:00 pm. en las instalaciones de la Feria Ganadera, se realizará la esperada coronación de las Reinas del Carnaval y del Rey de la Alegría, en un ambiente de gala y tradición, se informó en un boletín.

La noche estará acompañada por la energía musical de la Banda Súper Sinaloense y Rango Mayor, quienes pondrán a bailar a los asistentes con su repertorio de música.

Para el domingo 15 de marzo, el tradicional desfile promete marcar un antes y un después en la historia del carnaval. Con la participación estelar de la reconocida actriz Niurka Marcos, el recorrido iniciará a las 6:00 pm. desde la Casa Ejidal sobre la calle Benito Juárez, continuará por la Avenida Gabriel Leyva Solano y culminará en la zona carnavalera.

El Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, informó que carros alegóricos, comparsas y un ambiente de algarabía formarán parte de este desfile, mismo que será completamente diferente, al destacar que en esta edición se invitó a las instituciones educativas a participar en un concurso de comparsas, fortaleciendo así la inclusión y el talento local.

Al caer la noche, el espectáculo musical estará a cargo del Grupo General, para cerrar con broche de oro con la presentación de El Lobito de Sinaloa, quien pondrá el toque final a dos días de intensa celebración.

“Este desfile será completamente diferente, ya que se hicieron invitaciones a las escuelas para que haya un concurso de comparsas; será un desfile más largo, más emotivo, más llamativo, más moderno, con mucha alegría, así que los invitamos a disfrutar de este tradicional desfile a partir de las 6 de la tarde”, expresó el Alcalde.

Millán Vázquez reiteró la invitación a la población para que asista a esta tradicional fiesta, que además de ofrecer diversión y sano esparcimiento, representa un importante detonante económico para el municipio.

Asimismo, subrayó que el Carnaval Elota 2026 contará con un operativo de seguridad integral, con la participación de elementos de los tres niveles de gobierno y cuerpos de auxilio, garantizando un ambiente totalmente familiar y seguro para todos.