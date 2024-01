ESCUINAPA._ Con una receta que tiene más de 4 décadas, Carolina Irasema Beltrán Romero encontró la forma de tener un ingreso extra en la elaboración de roscas, algo que trasciende al 6 de enero pues también la ofrece como postre durante el año.

La receta de su suegra, Angélica Crespo, y su gusto por los postres la llevó a incursionar en algo que inicialmente le dio temor, no sabía si encontraría en el paladar de sus clientes de gelatinas y dulce de tapioca una oportunidad en sus roscas.

“Inicié primero por gusto y después por buscar un extra, es una receta que me pasó mi suegra, ya me dedicaba a elaborar gelatinas y dulce de tapioca, era todo, con temor inicié con las roscas y sí se me venden”, explicó mientras elaboraba una de las tantas que le han pedido para este 6 de enero.