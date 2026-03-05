$!Casa de Día, un espacio de Escuinapa para dar atención a adultos mayores

ESCUINAPA._ Pintar, jugar lotería y tener alimentos saludables en desayuno y comida es una de las cosas que los adultos mayores pueden realizar en la Casa de Día, un espacio abierto por DIF para ellos, informó Fabiola Barrón Crespo. “La Casa de Día es un espacio creado para el adulto mayor, para el cuidado, los atendemos de 8 a 2 de la tarde, tienen actividades recreativas, hacen ejercicio”, dijo la encargada de la institución

Indicó que cada día tienen una actividad diferente, en algunos casos tienen la presencia de un sacerdote que acude a platicar con ellos, también de la doctora de DIF que acude a revisar la salud de cada uno. El Icatsin acude a realizar talleres para mantenerlos ocupados y creando artículos y en el caso el personal de la institución trabajan con actividades que estimule y fortalezca su memoria.

Se tienen 10 adultos que acuden todos los días a tener actividades pero hay cupo para 10 más, lo que buscan es que las personas se sientan activos mientras sus hijos o las personas que los tienen a cargo están trabajando. La Casa de Día es un espacio donde están acompañados, alimentados y compartiendo su día, evitando que estén solos en casa, con eso previenen que pasen por situaciones como tristeza, indicó.