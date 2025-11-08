Casa de la Cultura en Rosario invita a inscribirse a sus talleres gratuitos

EL ROSARIO._ Con el objetivo de fomentar el arte, la recreación y la cultura, la Casa de la Cultura Gilberto Owen, invita a niños, jóvenes y adultos, llamó a inscribirse a uno de sus ocho talleres.
Su director, Gabriel Domínguez López, informó que la oferta con la que cuenta es en talleres de pintura, dibujo, guitarra, danza inicial, danza intermedia, danza avanzada, zumba y lectura.
“Invitar a los rosarenses de todas las edades a inscribirse, resaltando que no hay costos de colegiatura ni de registro, y además, se cuenta con una plantilla excepcional de maestros”, dijo.
Las clases, añadió, tienen lugar de lunes a viernes, y los horarios varían dependiendo del curso que se requiera.
El funcionario municipal enlistó entre los requisitos de inscripción; copia del acta de nacimiento y copia de identificación oficial del padre o tutor.
“En esa búsqueda de promover la cultura y educación se han abierto tres extensiones de Casa de la Cultura en las comunidades de Aguaverde, Cacalotán y Chametla”, indicó.