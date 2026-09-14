$!Casi lista festividad de la Virgen del Rosario; llaman a asistir al novenario

EL ROSARIO._ Ya está por salir al público el programa oficial para la edición 2026 de la fiesta solemne de Nuestra Señora del Rosario, informó el párroco Porfirio Langarica Escobedo.
La fiesta iniciará el día 25 de septiembre con el tradicional novenario, y cuyo día principal será el próximo 4 de octubre.
“Yo creo que ya un 80 por ciento (de avance), ya falta poquito, pero ya vamos muy avanzados en todos los aspectos que implica la festividad pues ya en los posters ya mañana o pasado salen”, dijo.
El sacerdote enfatizó en la importancia de que todos los fieles se sumen desde el novenario al ser un tiempo de preparación espiritual para vivir la fiesta mariana.
“Es un novenario de preparación espiritual para celebrar la fiesta, ya con un corazón abierto a María Santísima y al Señor para que estén dentro de nuestros corazones y así nuestras fiestas, sean cada vez, arraiguen cada vez en nuestro corazón y que vayan cambiando nuestro corazón, que vayan transformando nuestro corazón en personas de bien para la sociedad”.
El párroco Langarica reconoció en cuanto a la afluencia de fieles a esta fiesta que atrae miles de asistentes puede verse afectada por la inseguridad aunque el año pasado de nueva cuenta se tuvo un repunte importante.
Pese a este contexto de inseguridad, el presbítero descartó que se haya dado alguna modificación en horarios y actividades que se realizan años con años desde peregrinaciones y misas.
“No, no, todo sigue como cada año, este, pues es que realmente no hay cosas que cambiar, quizás añadir a lo mejor sí, para mejorar, pues es lo que se podría hacer, pero creemos que todo va a ser igual”, afirmó.