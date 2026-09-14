$!Casi lista festividad de la Virgen del Rosario; llaman a asistir al novenario

EL ROSARIO._ Ya está por salir al público el programa oficial para la edición 2026 de la fiesta solemne de Nuestra Señora del Rosario, informó el párroco Porfirio Langarica Escobedo.

La fiesta iniciará el día 25 de septiembre con el tradicional novenario, y cuyo día principal será el próximo 4 de octubre.

“Yo creo que ya un 80 por ciento (de avance), ya falta poquito, pero ya vamos muy avanzados en todos los aspectos que implica la festividad pues ya en los posters ya mañana o pasado salen”, dijo.

El sacerdote enfatizó en la importancia de que todos los fieles se sumen desde el novenario al ser un tiempo de preparación espiritual para vivir la fiesta mariana.