Casi nula el canje de paquetes escolares y uniformes por parte de padres de familia en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Pocos padres de familia han acudido a canjear vales de paquetes escolares y uniformes, manifestaron papeleros y comerciantes dedicados a esta actividad.

“Es poca la gente que ha venido, vienen más las letras que no les tocan, que la gente que puede recoger” dijo uno de los papeleros.

Desde el martes que inició el canje de vales, no se ha tenido la presencia de años pasados por parte de la población, aun cuando también están este año por letra de abecedario para evitar la aglomeración.

El problema que se tiene este año es que el canje de vales tiene un tiempo definido hasta el 30 de septiembre, cuando años pasados era hasta el mes de diciembre.

El Gobierno del Estado solo paga los paquetes escolares y uniformes hasta que son entregados, por lo que los papeleros y comerciantes tienen que hacer la inversión desde antes.

Si esos paquetes considerados para cambios no se dan, la inversión se queda parada, pierden ellos como comerciantes, señalaron, por lo que tienen una afectación.

“El sistema no deja cambiar el vale de útiles escolares, ni de uniformes, si no corresponde a la letra que está en la semana, te saca, igual ahorita ya no deja el canje de tenis, los tenis se nos quedaron, porque la gente no vino” dijo Lucila Barrón.

En lo que va de la semana han acudido a canjear paquetes de útiles escolares y uniformes, menos de 400 personas, en años pasados esta cantidad de gente se tenía durante el primer día.

No se daban abasto para atender, ni para terminar de envolver paquetes o definir los uniformes, este año, aunque se prepararon para atender a la población debido a la pandemia por Covid-19, la gente no ha acudido.

“No sabemos si la gente piense que al canjear el paquete escolar lo vamos a obligar a firmar para que regresen a clases, pero no es así, aquí solo se firma la entrega de útiles” dijo Silvia Bush.

Sí es un año difícil, reconocieron, pues es la inversión que se hace lo que puede quedarse parada, al no tener más tiempo para que las personas reciban estos paquetes y uniformes, pues el Gobierno del Estado determino el canje solo hasta el 30 de septiembre.