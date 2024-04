EL ROSARIO._ Hasta el momento una casilla no se va instalar por falta de votantes, anunció el presidente del 24 Consejo Distrital Electoral, Alberto Soto Lizárraga.

Detalló además que es el único caso dentro del distrito que se conforma de los municipios de Concordia, Rosario y Escuinapa.

”Sí, no se va a instalar la casilla 3185 que pertenece a Agua Caliente de los Panales, esta no se va a instalar porque no reúne el número de electorado para ello”, dijo.

Informó que para que una casilla se habilite se requiere al menos 100 votantes, lo cual no ocurre en la comunidad serrana.

Motivo por el cual, los habitantes tendrán que desplazarse a votar a la casilla 3181 que corresponde a Las Habitas.

Negó que debido a los hechos violentos que se han registrado en la zona serra no se contempla anular alguna casilla.

”No, todo sigue igual hasta ahorita, ya se han hecho las visitas por parte de INE a las casillas correspondientes y hasta ahorita es la única que se deja de instalar”, concluyó.