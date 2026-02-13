$!Catorce parejas formalizan su unión en Escuinapa durante el programa ‘Cásate conmigo’

Una tiara con tul y unas flores de tela adornaron la cabeza de mujeres que en algunos casos tienen años viviendo con sus parejas y decidieron legalizar su unión.

ESCUINAPA._ Catorce parejas contrajeron matrimonio civil como parte del programa ‘Cásate conmigo’, impulsado por el DIF municipal y el Registro Civil.

La presidenta del DIF, Guadalupe Stone Aguilar, manifestó que se tuvo gran respuesta de la ciudadanía para participar en el evento y ser los protagonistas.

“Es sumamente importante este evento porque legaliza la unión, esa unión de muchas parejas o novios que se quieren casar, para nosotros como DIF promover la legalización del matrimonio es importante porque fortalece a las familias”, dijo Stone Aguilar.

“Que las parejas de años decidan dar ese paso a la legalización también muestra el amor que se tienen y la fortaleza para sus familias. Es importante para la comunidad en general, el tener matrimonios formalizados y en la legalidad”.