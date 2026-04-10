$!CEDH emite medidas cautelares para proteger a policías de Escuinapa tras homicidio de agente

ESCUINAPA._ La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Escuinapa después del homicidio de un agente de policía que regresaba de su jornada laboral, el pasado 8 de abril.
Así lo informó Erik Alberto Tiznado Sánchez, visitador de la CEDH en la zona Sur quien estuvo presente este viernes en el municipio.
“Es una medida cautelar o precautoria. Esta medida, la Comisión la solicita a las autoridades cuando es un hecho grave, delicado, para que se salvaguarden derechos de servidores públicos (policías en este caso). Desde el año pasado, la Comisión se ha venido pronunciando con medidas cautelares con policías”, dijo.
En el caso de los policías, es porque su labor los coloca en riesgo, por el contexto de la violencia que se está viviendo. En esa medida, se pide al director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, que se adopten medidas, de que en el caso de los elementos que salen de trabajar, se les dé acompañamiento para llegar a su domicilio.
“Sobre todo que garanticen su traslado, que lleguen seguros a su casa. En ese sentido se solicitó la medida cautelar para que permee en los demás elementos”, señaló Tiznado Sánchez.
También se les solicita que el elemento que salga de su jornada pueda portar su arma de servicio, para que pueda tener una defensa; son los derechos humanos de los policías, son derechos de protección, explicó.
Todas las corporaciones en el estado deben tener protocolos de seguridad, agregó el visitador, principalmente cuando se tienen hechos de violencia como es el caso de lo que ocurre en Sinaloa y, en los últimos días, en Escuinapa.
Esta medida se da después de que un elemento de policía fue asesinado cuando llegaba a su casa después de una jornada laboral en Seguridad Pública.
Tiznado Sánchez informó que también estuvo este viernes con elementos de policía que continúan activos y en paro debido a la falta de condiciones laborales, un tema que se llevan para realizar los procedimientos necesarios y en espera de las respuestas que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental señaló, al director de Seguridad Pública, que dará el lunes a los agentes.