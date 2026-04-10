$!CEDH emite medidas cautelares para proteger a policías de Escuinapa tras homicidio de agente

ESCUINAPA._ La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Escuinapa después del homicidio de un agente de policía que regresaba de su jornada laboral, el pasado 8 de abril.

Así lo informó Erik Alberto Tiznado Sánchez, visitador de la CEDH en la zona Sur quien estuvo presente este viernes en el municipio.

“Es una medida cautelar o precautoria. Esta medida, la Comisión la solicita a las autoridades cuando es un hecho grave, delicado, para que se salvaguarden derechos de servidores públicos (policías en este caso). Desde el año pasado, la Comisión se ha venido pronunciando con medidas cautelares con policías”, dijo.

En el caso de los policías, es porque su labor los coloca en riesgo, por el contexto de la violencia que se está viviendo. En esa medida, se pide al director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, que se adopten medidas, de que en el caso de los elementos que salen de trabajar, se les dé acompañamiento para llegar a su domicilio.

“Sobre todo que garanticen su traslado, que lleguen seguros a su casa. En ese sentido se solicitó la medida cautelar para que permee en los demás elementos”, señaló Tiznado Sánchez.