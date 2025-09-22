$!CEDH Sinaloa tiene acercamiento con manifestantes en la sierra de Rosario

EL ROSARIO._ Tras el plantón que mantienen familias de comunidades en la sierra del municipio en demanda de alimentos, servicios básicos y transporte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, difundió el acercamiento con los vecinos de quienes recibieron la queja correspondiente.
Medida que tomaron ante la ola de violencia en la zona, desde el pasado 16 de septiembre en la comunidad de Palmarito y cuyo encuentro se dio tres días después.
Así lo dio a conocer la dependencia, por medio de sus redes sociales, donde se precisa que acudió el jefe de la Oficina Regional Zona Sur, Erick Tiznado Sánchez, junto a visitadores y promotores ejecutivos.
Así también, destaca que de la medida participan habitantes de por lo menos 21 comunidades los cuales fueron atendidos en el lugar.
“Los ciudadanos exigen seguridad, externan la falta de alimentos, personal docente para las escuelas, falta de médicos y transporte público. Así como también solicitan el cambio de la base militar que se encuentra en la zona”, se puede leer en la publicación.
La dependencia indicó que se dio el debido acompañamiento además de recibir la queja formal.