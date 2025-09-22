$!CEDH Sinaloa tiene acercamiento con manifestantes en la sierra de Rosario

EL ROSARIO._ Tras el plantón que mantienen familias de comunidades en la sierra del municipio en demanda de alimentos, servicios básicos y transporte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, difundió el acercamiento con los vecinos de quienes recibieron la queja correspondiente.

Medida que tomaron ante la ola de violencia en la zona, desde el pasado 16 de septiembre en la comunidad de Palmarito y cuyo encuentro se dio tres días después.

Así lo dio a conocer la dependencia, por medio de sus redes sociales, donde se precisa que acudió el jefe de la Oficina Regional Zona Sur, Erick Tiznado Sánchez, junto a visitadores y promotores ejecutivos.